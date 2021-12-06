عبر «WTV» الأهلي بنغازي يتخطى الصداقة بهدفين في انطلاق الأسبوع الثالث

فاز فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي على الصداقة بهدفين سجلهما ايفيونغ في الدقيقة78، وأضاف الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 89.

انطلقت، اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والذي يحتوى على 8 مباريات بينما أُجِّلت مباراتان.

الانطلاقة جاءت بثلاث مباريات، في المجموعة الأولى مباراتان، على ملعب البيضاء فاز الأهلي بنغازي رافعا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما ظل الصداقة بـ3 نقاط، والمراقب نصرالدين قرين.

وبملعب بنينا وبداية من السادسة مساءً ينطلق لقاء الهلال بـ4 نقاط وضيفه الأخضر بـ6 نقاط، والمراقب آدم شحات.

وفي المجموعة الثانية على ملعب ترهونة يجمع اللقاء الخمس بـ3 نقاط مع السويحلي بنقطة واحدة والمراقب عادل الراعي.

دخل الأهلي بنغازي المباراة بتشكيل مكون من: مراد الوحيشي وفاضل سلامة وعلي يوسف وطاهر بن عامر وبورقيقة وحسين طقطق وربيع اللافي وايتو وايفيونغ واكرم الزوي والجويني.

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