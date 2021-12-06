الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع الثالث من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 02:27 مساء
مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والذي يحتوى على 8 مباريات بينما أُجِّلت مباراتان.

الانطلاقة اليوم الإثنين، بثلاث مباريات، في المجموعة الأولى تُقام مباراتان، فعلى ملعب البيضاء يُقام لقاء في تمام الساعة الثالثة مساءً بين الصداقة بـ3 نقاط والأهلي بنغازي بـ6 نقاط، والمراقب نصرالدين قرين.

وبملعب بنينا وبداية من السادسة مساءً ينطلق لقاء الهلال بـ4 نقاط وضيفه الأخضر بـ6 نقاط، والمراقب آدم شحات.

وفي المجموعة الثانية على ملعب ترهونة يجمع اللقاء الخمس بـ3 نقاط مع السويحلي بنقطة واحدة والمراقب عادل الراعي.

وغدًا الثلاثاء تقام 5 مباريات، ملعب شحات سيحتضن لقاء التعاون بنقطة واحدة مع ضيفه النصر بـ4 نقاط، والمراقب محمد الشلماني، وبملعب البيضاء سيجمع اللقاء بين شباب الجبل من دون نقاط مع دارنس بنقطتين، والمراقب أحمد زايد، وعلى ملعب بنينا سينطلق بداية من السادسة مساءً لقاء التحدي دون نقاط مع خليج سرت بنقطة واحدة والمراقب عبدالعزيز الشريف.

وفي المجموعة الثانية تُقام مباراتان، على ملعب مصراتة يجمع اللقاء بين الجارين المحلة وأبوسليم وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط، مع المراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب الزاوية سيجمع اللقاء الأولمبي بـ6 نقاط وضيفه الشط من دون نقاط والمراقب عبدالباسط قريفة.

وأُجلت مباراتا الاتحاد المصراتي والاتحاد، والأهلي طرابلس مع المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع ...
رياضة محلية
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
«سيبري»: الحكومات تساعد شركات الأسلحة على تجنب الركود الناجم عن «كوفيد-19»
اقتصاد
جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
رياضة محلية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية
عربى
«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق
منوعات
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
تسجيل 709 حالات «كورونا» في ليبيا و13 وفاة
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صيانة المصابيح الأمامية لسيارتك