الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع الثالث من الدوري الليبي

مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والذي يحتوى على 8 مباريات بينما أُجِّلت مباراتان.

الانطلاقة اليوم الإثنين، بثلاث مباريات، في المجموعة الأولى تُقام مباراتان، فعلى ملعب البيضاء يُقام لقاء في تمام الساعة الثالثة مساءً بين الصداقة بـ3 نقاط والأهلي بنغازي بـ6 نقاط، والمراقب نصرالدين قرين.

وبملعب بنينا وبداية من السادسة مساءً ينطلق لقاء الهلال بـ4 نقاط وضيفه الأخضر بـ6 نقاط، والمراقب آدم شحات.

وفي المجموعة الثانية على ملعب ترهونة يجمع اللقاء الخمس بـ3 نقاط مع السويحلي بنقطة واحدة والمراقب عادل الراعي.

وغدًا الثلاثاء تقام 5 مباريات، ملعب شحات سيحتضن لقاء التعاون بنقطة واحدة مع ضيفه النصر بـ4 نقاط، والمراقب محمد الشلماني، وبملعب البيضاء سيجمع اللقاء بين شباب الجبل من دون نقاط مع دارنس بنقطتين، والمراقب أحمد زايد، وعلى ملعب بنينا سينطلق بداية من السادسة مساءً لقاء التحدي دون نقاط مع خليج سرت بنقطة واحدة والمراقب عبدالعزيز الشريف.

وفي المجموعة الثانية تُقام مباراتان، على ملعب مصراتة يجمع اللقاء بين الجارين المحلة وأبوسليم وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط، مع المراقب امحمد بن غرسة، وعلى ملعب الزاوية سيجمع اللقاء الأولمبي بـ6 نقاط وضيفه الشط من دون نقاط والمراقب عبدالباسط قريفة.

وأُجلت مباراتا الاتحاد المصراتي والاتحاد، والأهلي طرابلس مع المدينة.