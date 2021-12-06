منتخب ليبيا يبدأ الاستعداد لعربية رفع الأثقال في العراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 01:38 مساء
منافسات رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)

بدأ منتخب ليبيا لرفع الأثقال معسكرًا داخليًا مفتوحًا بمدينة طرابلس، تحت إشراف المدربين صلاح الدين الأدهم ومحمد عبدالوهاب، وذلك استعدادًا لبطولة العرب لرفع الأثقال، التي يستضيفها العراق في الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال أمين عام اتحاد رفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين: «المنتخب يضم 13 ربَّاعًا من الذين تميّزوا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال التي أُقيمت أخيرًا بطرابلس وهم: من نادي السويحلي أحمد مصطفى أبو زريبة، ونصر الدين عادل المالكي، ويوسف محمد أبوليفة، ومن نادي وسعاية ابديري الرباعون إحسان علي شلابي، وكمال عبد الناصر شلابي، وزكريا عبد الناصر شلابي، ومعاذ عبد الوهاب قناو».

وأضاف: «من نادي الشرطة عمر محمد العجيمي، وشاهين رمضان داود، ومن الظهرة الرباعان منيب ميلود العزيبي، ويوسف حسام زاوية، ومن أبوسليم، محمد الشارف الزنتاني، ومحمد سمير غلام».

منافسات رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)
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