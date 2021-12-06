اتحاد الكرة الليبي يعتمد نتائج الأسبوع الثاني ويغرم الهلال وخليج سرت والمحلة.. وعقوبات على لاعبين ومرافقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 12:02 مساء
مباراة الهلال والصداقة. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (3) بشأن اعتماد نتائج الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم تضمّن المواد التالية: المادة (1) اعتمدت فيها نتائج الأسبوع الثاني على النحو التالي:

الأهلي بنغازي × شباب الجبل 3-1
الهلال × الصداقة 1-0
النصر × التحدي 2-0
الأخضر × التعاون 2-0
دارنس × خليج سرت 0-0
المدينة × الشط 1-0
الأولمبي × الخمس 1-0
المحلة × السويحلي 2-0
أبوسليم × الاتحاد المصراتي 1-0

المادة (2) جرى اعتماد 25 بطاقة إنذار عبر الكارت الأصفر، بينما شملت المادة (3) عقوبة على لاعب الشط عبدالعزيز بالريش بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لعدد مباراة واحدة، طبقًا لنص المادة (38) فقرة (4) من لائحة الجزاءات.

المادة (4) عقوبات مرافقين، يعاقب مرافق فريق خليج سرت حمزة أبوحلالة بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة وبغرامة مالية قدرها 300 دينار، طبقا للمادة 38 فقرة (4) من لائحة الجزاءات.

المادة (5) عقوبات الأندية، يعاقب فريقا الهلال وخليج سرت بغرامة قدرها 1000 دينار على كل منهما، ومعاقبة فريق المحلة بغرامة مالية قدرها 1500 دينار، طبقًا للمادة (51) فقرة (3).

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