منتخب السلة 18 عاما يواصل الاستعداد لدولية تونس

منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)

يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة بالمنطقة الشرقية تحت 18 عامًا استعداداته للمشاركة في بطولة تونس الدولية.

المنافسات ستقام في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري تحت إشراف المدرب علي صالح جاد المولى، ومساعده أحمد الأوجلي والإداري خالد القطعان. وخاض المنتخب مباراتين وديتين بقاعة نبيل بن غازي بنادي النصر حقق فيهما الفوز على الهلال بنتيجة (66/75)، وعلى نادي خالد بن الوليد بنتيجة (60/90).

وانطلقت أمس الأحد تدريبات منتخب المنطقة الغربية تحت 18 عامًا تحت إشراف المدرب رشيد إبراهيم، ومساعده ممدوح الناجح والإداري عمر يعقوب.