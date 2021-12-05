الاتحاد الليبي للسباحة ينتهي من وضع برنامج متكامل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 05 ديسمبر 2021, 03:46 مساء
مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة. (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، سعيد الغزاوي، أن اجتماعًا مهمًّا عقد لمجلس إدارة الاتحاد لوضع برنامج متكامل للعبة.

وقال الغزاوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد «إن الاجتماع ناقش تقييم بطولة ليبيا للأحواض الأخيرة، وكذلك وضع برنامج استثمار مع أصحاب الأحواض الخاصة، لنشر السباحة بشكل أوسع بالشراكة مع اتحاد السباحة، وتم التأكيد على تشكيل لجنة لحصر الأندية».

كما أعلن أنه سيتم إنشاء قسم توثيق للاتحاد لمعرفة التفاصيل الفنية للبطولات السابقة ليكون هناك أرشيف كامل، وسيتم تفعيل صفحة الاتحاد.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل الاتحادات الفرعية ودمج البعض منها، وكذلك الدفع بالسباحين القدامى في مجلس إدارة الاتحاد بشكل أوسع وتماشيًا مع ما تدعو له الاتحادات الدولية.

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