وزير الرياضة يستقبل نائب مجلس النواب

وزير الرياضة يستقبل نائب مجلس النواب. (فيسبوك)

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بحضور عدد من أعضاء المجلس، حيث بحث اللقاء سبل دعم قطاع الرياضة في كافة المجالات.

واستعرض الجويفي خطة عمل الوزارة في دعم قطاع الرياضة للنهوض بالبنية التحتية والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل قطاع الرياضة بشكل عام.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية دعم جهود وزارة الرياضة لخدمة قطاع الرياضة بليبيا بشكل أوسع ومنحهم أولوية، مشددًا على أهمية دور الوزارة في النهوض بقطاع الرياضة.