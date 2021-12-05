نادي السلام ينضم إلى الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»

شعار الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF». (فيسبوك)

انضم نادي السلام إلى الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF» كأحد أندية منطقة الجبل الغربي، حيث ينضوي تحت هذا الاتحاد أندية الإخاء بهون والشاحنات ونادي بالخير ونادي العلمين ونادي النجوم مصراتة ونادي السلام ونادي النهضة بسبها.

ويعد الاتحاد الليبي للتايكوندو أحد الاتحادات الجديدة رغم عدم وجود الدعم المالي، حيث قام بعديد البرامج، من بينها دورات تدريب محلية في مدينة هون، وخارجية بتونس ومشاركة في بطولة دولية عبر الـ«زووم.»

وهناك دورات أخرى ومشاركات دولية وفق البرنامج الذي تم إعداده من قبل مجلس إدارة وجمعية الاتحاد، التي من بينها دورة للحكام والمدربين وبطولة ليبيا، وسط احتمالية كبيرة لإقامة بطولة دولية في حال توافر الدعم اللازم لهذه البطولة.