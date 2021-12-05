ليبيا تتوج بـ9 ميداليات في «أفريقية الكاراتيه» بمصر

تتويج ليبي في أفريقية الكاراتيه. (فيسبوك)

توجت ليبيا بتسع ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه التي أُقيمت بالصالة الكبرى لاستاد القاهرة بمصر، حيث توج البطل نور الدين السعداوي بذهبية كوميتي الشباب وزن 70 كلغ بعد فوزه في المباراة النهائية على المصري أحمد النفلي بنتيجة (6/0) ووصفها رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال العريض بأنها الميدالية الأغلى في تاريخه كرئيس للاتحاد.

وتوج أيضًا محمد أبوزيد ببرونزية كوميتي للشباب تحت 76 كلغ، وإبراهيم السحاتي ببرونزية وزن تحت 68 كلغ، وتوج بشير الدويبي بالقلادة الفضية لبطولة الكاتا الفردي فئة الأوسط.

وتوج منتخب ليبيا للأوسط ببرونزية الكاتا الجماعي، وتوج اللاعب صهيب الهادي ازريق ببرونزية منافسات الكومتي لفئة الأواسط وزن تحت 52 كلغ، وتوج اللاعب أحميدة هزس بفضية كومتي تحت 57 كلغ، وتوج بشير الدويبي ببرونزية الكومتي وزن تحت 63 كلغ، وتوج محمد عقيلة ببرونزية الكومتي وزن + 70 كلغ.