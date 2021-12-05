الجزائري بلحسين والمصرية آية معتز بطلا الشطرنج العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 05 ديسمبر 2021, 12:11 مساء
الجزائري بلحسين والمصرية آية معتز بطلا الشطرنج العربي. (فيسبوك)

اختُتمت بدبي، أمس السبت، بطولة العرب للشطرنج، وشهدت تتويج المصرية آية معتز بكأس وذهبية السيدات، والجزائري بلال بلحسين بكأس وذهبية بطولة الرجال.

في الجولة 9 لبطولة البنات، فازت اللاعبة المصرية آية معتز على الجزائرية لينا نصر، كما فازت الأردنية غيدا العطار على الجزائرية صابرين، وخسرت الليبية سالمة عبدالسلام أمام الكويتية رباب أحمد تصنيف 1148.

الترتيب العام لبطولة البنات
توجت المصرية آية معتز بكأس وذهبية البطولة برصيد 8.5 نقطة، ونالت الفضية اللاعبة الأردنية بشرا الشعيبي 6.5 نقطة، وبكسر التعادل توجت زميلتها غيدا العطار بالميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة، تساوت بعدها ثلاث لاعبات في الرصيد بـ6 نقاط لكل منهن، وبكسر التعادل جاءت الجزائرية أمينة مزيود رابعًا.

وخامسًا زميلتها لينا نصر، وسادسًا السورية منال خليل، وسابعًا المصرية وفاء شروق، وثامنًا الإماراتية روضة عيسى 5.5 نقطة، وتاسعًا الجزائرية صابرين 5.5 نقطة، وعاشرًا الإماراتية عايشة سرحان 5.5 نقطة، وجاءت الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 27 برصيد 3 نقاط.

وفي أهم مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرجال فاز الجزائري بلال بلحسين على الأردني سامي السفريني، والتونسي أمير الزعبي على السوري بشير عياط، والقطري حسن عزيز على اللبناني عمر الجاويش، وخسارة الليبي علي العر أمام المصري مهيب أمير، وخسارة أبوبكر العربي أمام اللبناني فيصل خيرالله.

الترتيب بعد الجولة 9
تساوى ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل توج الجزائري بلال بلحسين 2528 بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال التونسي أمير الزعبي تصنيف 2398 الميدالية الفضية، والقطري حسين عزيز 2357 الميدالية البرونزية، ورابعًا المغربي إلياس مسيلك تصنيف 2384 برصيد 6.5 نقطة، ومن خلفهم تساوى خمسة لاعبين برصيد 5.5 نقطة.

وبكسر التعادل جاء خامسًا الأردني سامى خدير تصنيف 2358، وسادسًا اللبناني عمر الجاويش تصنيف 2309، وسابعًا المصري مهيب أمير تصنيف 2357، وثامنًا اللبناني بشير عياط تصنيف 2334، وتاسعًا الإماراتي سعيد إسحاق تصنيف 2409، وعاشرًا المصري محمد عزت تصنيف 2418 برصيد 5 نقاط.

وجاء الليبيان علي العر تصنيف 2103 في الترتيب 16 برصيد 4.5 نقطة، وأبوبكر العربي تصنيف 2302 في الترتيب 23 برصيد 3.5 نقطة.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 66 لاعب شطرنج من الرجال والسيدات من دول ليبيا والإمارات ومصر وموريشيوس وتونس وسورية ولبنان والأردن والجزائر والعراق واليمن والكويت وعمان وفلسطين والصومال والسودان وموريتانيا.

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