طائرة الهلال والنصر تفوز على المروج والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 04 ديسمبر 2021, 11:18 صباحا
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)

جرت بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج مبارتان في الأسبوع الثالث للدوري الليبي للكرة الطائرة عن المنطقة الأولى.

المباراة الأولى انتهت بفوز النصر على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاث أشواط لصفر كانت نتائجها (26/ 24، 25/ 18، 25/ 22)، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من وائل بوشعالة حكمًا أول الدولي وحسين البركي حكمًا ثانٍ والمسجل عصام الفسي وحكمي الراية سعد الورفلي وعلي بوجناح.

المباراة الثانية جمعت المروج والهلال انتهت بفوز الهلال بنتيجة ثلاث أشواط لصفر كانت نتائجها (21/25، 25/ 19، 25/ 23)، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عصام الفسي حكمًا أول وعلي بوجناح حكمًا ثانٍ والمسجل الدولي حسين البركي وحكمي الراية سعد الورفلي ووائل بوشعالة.

الترتيب بعد الجولة الثالثة
يتصدر المجموعة الهلال والنصر برصيد 7 نقاط لكل منهما ومن خلفهما الأهلي بنغازي 4 نقاط والمروج بنقطة واحدة.

وشهدت منافسات الكرة الطائرة، أمس الجمعة، مبارتين في مسابقة طرابلس تحت 17 عامًا، المباراة الأولى انتهت بفوز الاتحاد على أبوسليم بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 8، 25/ 18، 25/ 16)، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من إسماعيل الكيلاني حكمًا أول وعلي اشتيوي حكمًا ثانٍ والمسجل دولي عبدالحكيم رمضان.

المباراة الثانية انتهت بفوز الأهلي طرابلس على الهدف بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 21، 25/ 22، 25/ 23)، أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي حكمًا أول وإسماعيل الكيلاني حكمًا ثانٍ والمسجل دولي عبدالحكيم رمضان.

منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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