«الأهلي طرابلس» يصعد أزمة الورفلي ويعصف بالديربي أمام «الاتحاد»

سند الورفلي. (الإنترنت)

لم تكد بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن موسم 2022 - 2021 تنطلق بسلام، حتى اصطدمت بأول عقبة ومشكلة كبرى، خاصة بإعلان نادي «الأهلي طرابلس» تعليق مشاركته في البطولة التي تحمل رقم «47»، معلناً عدم الاستمرار في اللعب، إلى حين البت في موضوع المدافع سند الورفلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أن أصدر «الأهلي طرابلس» بياناً، قال فيه: «تابع مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية باهتمام، التطورات الأخيرة بخصوص موضوع اللاعب سند مسعود محمد، وانطلاقاً من مسؤولياتنا ومهامنا نوضح لجماهيرنا الموقف برمته».

وتابع البيان: «أولاً، قمنا منذ اللحظة الأولى بعد توقيع اللاعب مع نادي الاتحاد بمخاطبة لجنة أوضاع اللاعبين بعدة مراسلات مع المستندات المطلوبة بما فيها فسخ العقد بالتراضي الموقع بتاريخ 10 سبتمبر 2019، وكان آخرها مراسلة بتاريخ البيان المرسل»، وطالب «الأهلي طرابلس» بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها في فسخ العقد بما فيها الشرط المالي، كون الورفلي لاعباً سابقاً في «الأهلي طرابلس»، واشترط قبل رحيل اللاعب للاحتراف في «الرجاء» المغربي الحصول على شرط جزائي حال بيعه لأي نادٍ ليبي، وهو ما لم يفي به نادي «الاتحاد»، بل لم يرد على المراسلات طيلة المدة الماضية بالرغم من التردد عليهم، والمطالبة بالرد على المراسلات، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بوصول رسالة تفيد بتسجيل سند ومنحه بطاقة اللعب وتحويل الموضوع إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظر فيه بالرغم من عدم استنادهم إلى أي نصوص قانونية أو لوائح معمول بها تمنح الحق في تسجيل اللاعب ومنحه بطاقة اللعب.

وأعلن نادي «الاتحاد»، رسمياً في سبتمبر الماضي التعاقد مع الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع فريق «الرجاء» المغربي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت إدارة نادي «الاتحاد» قائلة: «التعاقد مع المدافع الدولي سند الورفلي جاء ليكون لاعباً جديداً لزعيم الأندية الليبية وعميدها، رحبوا معنا بصخرة دفاع المنتخب الوطني»، وتلقى الورفلي خلال الفترة الماضية عروضاً رسمية من عدد من الأندية المحلية، على رأسها قطبا الكرة الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»؛ لتعزيز صفوف الفريقين في الموسم الكروي الجديد، ورحل سند الورفلي عن نادي «الرجاء» المغربي بشكل رسمي، بعد انتهاء عقده بعد مسيرة رائعة مع الفريق، حقق خلالها عديد الألقاب، منها الدوري المغربي العام 2020 وكأس الاتحاد الأفريقي، في مناسبتين العامين 2018 و2021، ونجح كذلك في الظفر بكأس السوبر الأفريقي في العام 2018.

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وانطلقت مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام الممتاز، وسط تأجيل من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم لديربي طرابلس في المجموعة الثانية، بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، بسبب مشاركتيهما الأفريقية في بطولة «الكونفدرالية»، في وقت تتفاقم فيه أزمة الورفلي، ليبقى الجميع في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء بعدول «الأهلي طرابلس» عن قراره والعودة للمشاركة أو الاستمرار في تصعيد الأزمة.

وظهرت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بقرار من رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، ولجنة المسابقات برئاسة عبدالمولى المغربي، بعد سلسلة من التأجيلات لمواعيد سابقة، لتنطلق بمشاركة 20 فريقاً موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: «الهلال» و«شباب الجبل» و«التحدي» و«خليج سرت» و«دارنس» و«النصر» و«الأهلي بنغازي» و«الأخضر» و«الصداقة» و«التعاون»، وضمت المجموعة الثانية: «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» و«الخمس» و«السويحلي» و«المحلة» و«الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي» و«المدينة» و«الشط».

وبحسب قرار «الاتحاد» الليبي لكرة القدم، فإن شكل الدوري سيكون 20 فريقاً مقسماً على مجموعتين من مرحلتي ذهاب وإياب، وتتأهل ثلاث فرق عن كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية، وصاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء، ليصبح الهبوط رسمياً للدرجة الأدنى لصاحب الترتيب العاشر والأخير في كل مجموعة، ويخوض المتحصلان على الترتيب التاسع في كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود بالدوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد، علماً بأن مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد ستشهد مشاركة 47 فريقاً، 20 فريقاً بالمنطقة الشرقية، و21 فريقاً بالمنطقة الغربية، وستة فرق بالمنطقة الجنوبية، وهو رقم قياسي جاء نتيجة الخلل في تطبيق آلية الصعود والهبوط، وإلغاء دوري الدرجة الأولى لسنتين، مما عجل بتضخم عدد الفرق.

في الوقت نفسه، أكد مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباريات الأندية المشاركة في القسم الممتاز في نطاق الاتحاد الفرعي طرابلس، ستجرى على ملاعب محايدة إلى حين جاهزية ملعب طرابلس.

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وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي عملاً بالمادة «7» من قرار مجلس إدارة «الاتحاد» رقم 79 لسنة 2021، والأندية هي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«المحلة» و«الشط» و«أبوسليم»، كما أن الملاعب التي تم اعتمادها بالمنطقة الغربية هي ملاعب «الخمس» و«أبوسليم» و«الزاوية» و«صرمان» و«صبراتة» و«مصراتة».

من ناحية أخرى، اعتمدت لجنة المسابقات نتائج مباريات الأسبوع الأول، بتعادل «الهلال» مع «التعاون» (2/2)، وفوز «الأهلي بنغازي» على «خليج سرت» بثلاثية نظيفة، وتعادل «دارنس» و«النصر» دون أهداف، وفوز «الصداقة» على «شباب الجبل» بهدف، وفوز «الأولمبي» على «المحلة» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، و«الأهلي طرابلس» على «الشط» بهدف، و«الخمس» على «المدينة» بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة فوز «الاتحاد» على «أبوسليم»، بينما تعادل «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» دون أهداف، في حين فاز «الأخضر» على «التحدي» بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وبحســـــب المادة الثانية جرى اعتماد 54 بطــــاقة إنـذار فــــــي الأسبوع الأول، 23 للمجموعة الأولى، و31 للمجموعة الثانية، كما يعاقب لاعب «أبوسليم»، سند مصطفى عبدالحفيظ، بالإيقاف عن اللعب لمباراة واحدة، ويعاقب مرافق نادي «الاتحاد المصراتي» محمد الطاهر بالإيقاف عن مرافقة فريقه مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 دينار، ويعاقب فريق «السويحلي» بغرامة مالية قدرها 1000 ألف دينار، ويقبل الاحتجاج المقدم من نادي «أبوسليم» شكلاً ورفضه الموضوعاً، لعدم صحة ما تضمنه الاحتجاج، ولأن تسجيل اللاعب صحيحاً وفقاً لنص المادة 20.