الكشف عن جدول مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثالث للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، بالدوري الليبي الممتاز.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى على النحو التالي:

الإثنين 6 ديسمبر: الصداقة يلتقي الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والهلال يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا.

الثلاثاء 7 ديسمبر: التعاون يلتقي النصر بمدينة أجدابيا، وشباب الجبل يلتقي درانس بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، والتحدي يلتقي خليج سرت بملعب شهداء بنينا.

مباريات المجموعة الثانية:

الإثنين 6 ديسمبر: الخمس يلتقي السويحلي بملعب ترهونة.

الثلاثاء 7 ديسمبر: المحلة يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة، والأولمبي يلتقي الشط الزواية.

وتأجلت خلال هذا الأسبوع مباريات الاتحاد المصراتي مع الاتحاد، والأهلي طرابلس مع المدينة في دربي العاصمة؛ نظرًا لمشاركتهما في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.