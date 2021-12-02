أرقام بعد انتهاء الجولة الثانية من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 02 ديسمبر 2021, 05:17 مساء
مباراة سابقة بين النصر وفريق التحدي بالدوري الليبي. (الإنترنت)

اختُتمت أمس الأربعاء مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي لكرة القدم بتسجيل 14 هدفًا خلال هذا الأسبوع في المجموعتين الأولى والثانية.

وكانت النتائج في المجموعة على النحو الآتي:
الأهلي بنغازي يفوز على شباب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الهلال على الصداقة بهدف دون رد، وفوز النصر على التحدي بنتيجة هدفين دون رد، والأخضر على التعاون بنتيجة هدفين دون رد، بمجموع  9 أهداف، بينما انتهت مباراة درانس وخليج سرت بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة الثانية كانت النتائج على النحو الآتي:
المدينة يفوز على الشط بنتيجة هدف دون مقابل، وأبوسليم على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون رد، والأولمبي على الخمس بهدف دون رد، والمحلة على السويحلي بهدفين دون رد. بمجموع أهداف وصل إلى 5 أهداف. وبالتالي أصبح مجموعة الأهداف في الأسبوع الأول والثاني 37 هدفا.

وشهد  الأسبوع الثاني استقالة عمر المريمي مدرب أبوسليم، وهو ثالث مدرب يستقيل أو يتم إقالته خلال الأسبوعين الأول والثاني، بعد المدرب المغربي  الحسن الغسلي، وحمدي بطاو.

ومن المتوقع أن يعلن نادي أبوسليم التعاقد مع المدرب الوطني رضا عطية لتدريب الفريق الأول خلفًا لعمر المريمي، حسب معلومات تحصلت عليها «بوابة الوسط».

وجاء ترتيب الفريق بعد انتهاء الجولة الثانية كالآتي:
ترتيب المجموعة الأولى: الأخضر 6 نقاط، الأهلي بنغازي 6 نقاط، النصر 4، الهلال 4، الصداقة 3، درانس 2، خليج سرت نقطة، التحدي وشباب الجبل دون نقاط.

المجموعة الثانية: الأولمبي 6، الأهلي طرابلس والاتحاد 3 نقاط ولديهما مباراة مؤجلة، والمدينة والخمس والمحلة وأبوسليم 3 نقاط، والسويحلي نقطة والاتحاد المصراتي نقطة والشط دون نقاط.

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