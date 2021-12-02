تعرف على آخر نتائج البطولة العربية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:05 مساء
جانب من منافسات البطولة العربية للشطرنج. (الإنترنت)

تصدَّر الجزائري بلال بلحسين، الترتيب العام في البطولة العربية للشطرنج، بعد أن ألحق أول هزيمة  للقطري حسين عزيز، وفي بقية النتائج تعادل التونسي أمير الزعبي مع المغربي إلياس مسيلك، وتعادل الليبي علي العر مع الجزائري علي نصر، وخسر أبوبكر العربي أمام اللبناني عمر الجاويش. 

وجاء الترتيب بعد الجولة 8 كالآتي: يتواجد ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهم، وهم الجزائري بلال بلحسن والتونسي أمير الزعبي والقطري حسين عزيز ومن خلفهم أربعة لاعبين برصيد 5.5 نقطة، لكل منهم وهم المغربي الياس مسيلك والأردني سامي خدير واللبناني عمر الجاويش والسوري بشير العياط.

وأهم  مباريات الجولة 9 اليوم الخميس: المتصدر الجزائري بلال بلحسين 6 نقاط يلتقي الأردني سامي خذير 5.5 نقطة، والتونسي أمير الزعبي 6 نقاط يتبارى مع السوري بشير عياط 5.5 نقطة، والقطري حسين عزيز 6 نقاط  يواجه اللبناني عمر الجاويش 5.5 نقطة، والليبي علي العر يلتقي المصري مهيب أمير وكلاهما بـ4.5 نقطة، وأبوبكر العربي 4 نقاط مع اللبناني فيصل خيرالله 3.5 نقطة.

وفاجأ اللاعب أبوبكر العربي بخبر انسحابه في الجوله التاسعة والأخيرة لبطولة العرب للشطرنج، حيث نشر عبر صفحته على «فيسبوك»: «أعتذر لكل مشجعيّ، فأنا انسحبت من البطولة العربية للشطرنج، وذلك لخلافات مع رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة».

بطولة البنات
واصلت المصرية آية معتز، انفرادها بصدارة بطولة البنات في عربية الشطرنج وبفارق نقطة ونصف على أقرب ملاحقتها، بعد فوزها في الجولة 8 على الجزائرية أمينة مزيود.

وفي بقية نتائج المقدمة، تعادلت الأردنيتان بشرا الشايبي، وغيدا الأعتر، وفازت الجزائرية لينا نصر على العراقية سالي عباس والإماراتية روضة عيسى على العراقيه زينب اسيف، وصابرين الجزائرية على المصرية وفاء شروق. 

وتنفرد المصرية آية معتز بالصدارة برصيد 7.5 نقطة، وأقرب الملاحقات الجزائرية لينا نصر 6 نقاط، تأتي من خلفهما 4 لاعبات برصيد 5.5 نقطة وهن الأردنية بشرا الشايبي والإماراتية روضة عيسي، والجزائرية صابرين والأردنية غيدا الأعتر، وتأتى الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 25 برصيد 3 نقاط.   

وفي الجولة التاسعة لبطولة البنات، تلتقي اللاعبة المصرية آية معتز 7.5 نقطة، الجزائرية لينا نصر 6 نقاط، والأردنية غيدا تلتقي الجزائرية صابرين، وكل منهما في رصيدها 5 نقاط. والليبية سالمة عبدالسلام تلتقي الكويتية رباب أحمد تصنيف 1148.

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