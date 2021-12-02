طائرة النصر تواجه الأهلي بنغازي

جانب من منافسات دوري الطائرة. (الإنترنت)

تشهد قاعة أحمد موسى بمدينة المرج، اليوم الخميس، مباراة النصر والأهلي بنغازي، ضمن الجولة الثالثة للدوري الليبي للكرة الطائرة (المجموعة الأولى).

وقبل هذه الجولة يتساوى كل من الهلال والأهلي بنغازي والنصر بـ4 نقاط، ويأتي المروج رابعًا دون نقاط.

وغدًا تشهد قاعة مصراتة للألعاب الرياضية مبارتين لفرق المجموعة الثانية؛ الأولى تجمع السويحلي والأفريقي زليتن، ويعقبها لقاء الاتحاد المصراتي والبشائر.

وقبل الجولة الثالثة، تأتي الصدارة لفريق السويحلي وبالعلامة الكاملة 6 نقاط من مبارتين، وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي بـ3 نقاط، والبشائر نقطتين والأفريقي زليتن نقطة واحدة.