بشكل مفاجئ.. استقالة مدرب أبو سليم عمر المريمي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 10:00 مساء
المدير الفني لفريق أبو سليم عمر المريمي. (الإنترنت)

أعلن المدرب الوطني عمر المريمي، بصورة مفاجئة عن استقالته من تدريب فريق أبوسليم، عقب فوزه اليوم على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون رد، دون الكشف عن أسباب الاستقالة حتى الآن.

وفاز فريق أبو سليم على نظيره الاتحاد المصراتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء بملعب الهاشمي البهلول، ضمن مباريات ذهاب الجولة الثانية لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم، لحساب المجموعة الأولى.

ويعد عمر المريمي ثالث مدرب يغادر بطولة الدوري الليبي حتى الآن، حيث غادر في الأسبوع الأول مدرب فريق المدينة حسن الغسلي، ومدرب الخمس حمدي بطاوي.

وكان المريمي قد تولى مهمة تدريب أبوسليم في الموسم الماضي، قادماً من المدينة، ثم عاد ليجدد علاقته بفريق أبوسليم هذا الموسم، للموسم الثاني توالياً، وقاده في مباراتين، حيث خسر الأولى أمام حامل اللقب الاتحاد بهدفين لصفر وتفوق في ثاني مبارياته أمام الاتحاد المصراتي.

وسبق للمريمي أن تولى تدريب العديد من الفريق الليبية، أبرزها الاتحاد الذي عمل معه مدرباً ثم مدرباً مساعداً برفقة المدرب الصربي برانكو، الذي تُوّج معه ببطولتين متتاليين، كما تولى قيادة المنتخب الليبي الأول.

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