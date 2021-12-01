فوزان وتعادل في مباريات اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز

فريق أبو سليم. (الإنترنت)

أُقيمت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في ثلاثة ملاعب درنة ومصراتة والهاشمي البهلول، في المجموعتين الأولى والثانية.

ففي المجموعة الأولى استضاف فريق «دارنس» فريق «خليج سرت» بملعب درنة، وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح رصيد فريق «درانس» نقطتين و«خليج سرت» نقطة.

وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب مصراتة، فقد «فريق السويحلي» مباراته أمام «المحلة» بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل هدفي «المحلة» فراس جمعة في الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني المحترف الكاميروني كرسيت.

بهذه النتيجة أحرز فريق «المحلة» أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي فريق «السويحلي» بنقطة واحدة في رصيده.

وعلى ملعب «الهاشمي البهلول»، نجح فريق «أبوسليم» في التفوق على نظيره «الاتحاد المصراتي» بهدف دون رد، سجله معتز بن حامد.

بهذه النتيجة أحرز فريق «أبوسليم» أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي فريق «الاتحاد المصراتي» بنقطة واحدة في رصيده.