أبوبكر كعبور يقدم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 06:15 مساء
نائب رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم أبوبكر كعبور. (الإنترنت)

أعلن أبوبكر كعبور نائب رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم، ورئيس نادي المدينة الأسبق، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن قدم أوراقه رسميًا مترشحًا عن مدينة زوارة.

ويُعد أبوبكر كعبور، من الوجوه الرياضية المعروفة في العقود الأخيرة؛ حيث سبق أن تولى مناصب عديدة منها رئاسة نادي الجزيرة زوارة بالتسعينيات، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم 2004.

كما أنه كان فارس قفز دولي ومن الجيل الأول لفرسان القفز بليبيا في مطلع السبعينيات، وكما سبق أن ترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الليبية العام 2013، وقدم برنامجًا متكاملًا في تلك الفترة للرأي العام الرياضي.

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