فوز طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس وأساريا

مباراة الأهلي طرابلس والوحدة الويفات. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أُجريت ثلاث مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة، وشهدت المجموعة الثالثة أولى المواجهات بقاعة زوارة حيث فاز الاتحاد على العروبة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 17، 25/ 19، 25/ 16).

وبقاعة 17 فبراير فاز أساريا على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (33/ 35، 25/ 21، 25/ 22، 25/ 23).

وفاز الأهلي طرابلس على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 16، 25/ 7، 25/ 17).

الترتيب بعد الجولة الثانية

الأهلي طرابلس 9 نقاط، وأساريا 9 نقاط، والاتحاد 4 والعروبة 3، والجزيرة نقطتان، والوحدة الويفات دون نقاط.