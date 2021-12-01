«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري

«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV»

أعلنت مؤسسة «الوسط»، الثلاثاء، عن إضافة تردد جديد إلى قناة WTV، وذلك اتساقًا مع انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم، وخدمة للجماهير التي لا يصلها تردد HD.

والتردد الجديد على النحو التالي:

التردد SD

10815H

27500

7/8

- استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»

وتنقل قناة الوسط «WTV»، عند الثالثة والنصف الأربعاء، مباراة فريقي أبوسليم والاتحاد المصراتي، ضمن الدوري الليبي الممتاز ويسبقها استوديو تحليلي بدءًا من الساعة الثالثة.

ونقلت الوسط «WTV»، الثلاثاء، لقاء «الأخضر» مع «التعاون» على ملعب «البيضا»، ولقاء «النصر» و«التحدي» على ملعب «شهداء بنينا».

قناة الوسط «WTV»، تنقل عند الثالثة والنصف الأربعاء، مباراة فريقي أبوسليم والاتحاد المصراتي