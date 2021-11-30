تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 09:25 مساء
فريق الأخضر. (الإنترنت)

حقق فريق «الأخضر» فوزه الثاني ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم على فريق «التعاون» في المباراة التي أُقيمت بملعب «شيخ الشهداء»، بنتيجة هدفين دون رد سجلهما كل من علي أمادو ومؤيد القريتلي. 

وكاد اللاعب المخضرم عبد الرحمن العمامي يسجيل هدفًا عالميًّا من بعد منتصف الملعب، ولكن تصدت له العارضة الأفقية.

بهذه النتيجة وصل «الأخضر» إلى النقطة السادسة بعد فوزين وبقي «التعاون» بنفس رصيده السابق نقطة واحدة، تحصل عليها من مباراته الأولى أمام «الهلال».

وفي ملعب الزاوية حقق فريق «الأولمبي» فوزه الثاني بعد التفوق على فريق «الخمس» بنتيجة هدف دون مقابل، سجله المعتصم المحمودي من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة تصدر «الأولمبي» المجموعة الثانية موقتًا برصيد ست نقاط، بينما بقي «الخمس» برصيده السابق بثلاث نقاط.

وفي ملعب «شهداء بنينا» أُقيمت مباراة «النصر» و«التحدي» وانتهت هذه المباراة بفوز الأول بنتيجة هدفين دون رد، سجله سالم المسلاتي «روما» في الدقيقة 31 من الشوط الأول، والثاني سجله أحمد المقصي.

وبهذه النتيجة أضاف فريق «النصر» ثلاث نقاط إلى رصيده، حيث أصبح في جعبته أربع نقاط، بينما بقي «التحدي» دون نقاط، بعد خسارة مباراته الثانية على التوالي.

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