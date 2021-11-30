فضية وبرونزية لليبيا في بطولة أفريقيا للمضرب

جانب من بطولة أفريقيا للمضرب. (الإنترنت)

تُوِّج اليوم الليبي إبرهيم الشتيوي، مع المصري جونتان أدوراد بالميدالية الفضية لزوجي بطولة أفريقيا لكرة المضرب تحت 14 عامًا.

كما تُوِّج الليبي عبدالرحمن بن عتيقة مع النموسي من مصر على برونزية الزوجي تحت 14 عامًا.

وفي الفردي تحت 14 عامًا، حل الليبي عبدالرحمن الشتيوى رابعًا.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في هذا المحفل الأفريقي بأربعة لاعبين وهم إبراهيم محمد الشتيوي وعبدالرحمن بن عتيقة وهمام محمد التكماك ومروان عبد الرزاق الفرجاني، والمدرب عصام محمد سعيد.