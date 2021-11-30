منتخب تونس يكتسح موريتانيا في افتتاح مونديال العرب

منتخب تونس. (فيسبوك)

اكتسح منتخب تونس نظيره الموريتاني بخماسية مقابل هدف واحد في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، وافتتح سيف الدين الجزيري التسجيل لـ«نسور قرطاج» في الدقيقة (39).

وأضاف محمد بلعربي هدفًا ثانيًا للمنتخب التونسي في الدقيقة (42)، ثم أضاف الجزيري المحترف بصفوف الزمالك المصري هدفًا ثانيًا له وثالثًا لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبعد مرور 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجّل مولاي أحمد خليل هدف موريتانيا الوحيد من ركلة جزاء، وفي الدقيقة (50) أضاف بلعربي هدفًا ثانيًا له ورابعًا لبلاده، فيما تكفّل يوسف مساكني بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة (90+1).

وبهذا الفوز يتصدَّر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وذلك موقتًا لحين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين الإمارات وسورية.