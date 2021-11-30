3 محاضرات في ندوة مشكلات الرياضة الجامعية

شعار كلية التربية البدنية بجامعة مصراتة. (فيسبوك)

تقام اليوم الثلاثاء عبر «زووم»، بكلية التربية البدنية بجامعة مصراتة، ندوة تحت عنوان «حلول تطبيقية لبعض مشكلات الرياضة الجامعية»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع لجنة التعليم والتطوير بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدير الندوة دكتور فتحي ناجي «برنامج الندوة يحتوى على محاضرات في كليات التربية البدنية يشتمل على ثلاث محاضرات الأولى عن الحلقة المفقودة يلقيها دكتور ميلاد محمد عقيلة».

وأضاف ناجي «المحاضرة الثانية بعنوان فوائد ممارسة الرياضة للطالب داخل المنشآت الجامعية، يلقيها دكتور خالد جبريل أبوزيان، أما المحاضرة الثالثة فبعنوان المنافسات العربية في الرياضة الجامعية يلقيها جمال سالم أبوالنور». عقب المحاضرات سيفتح باب النقاش، وسيتم الرد على الاستفسارات».