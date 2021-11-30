الأكاديمية الأولمبية الليبية تنظم دورة التغذية الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:55 مساء
الأكاديمية الأولمبية الليبية. (فيسبوك)

في إطار دعم الأكاديمية الأولمبية الليبية لتأهيل الكوادر الرياضية وفق أسس ومعايير تنتهج الأسلوب العلمي، تُقام خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر المقبل بمقر الأكاديمية الأولمبية في مدينة طرابلس دورة التغذية الرياضية للمستوى الأول، تحت إشراف دكتور حدهم محمد العابد.

الدورة تحت إشراف وتنظيم مباشر من الأكاديمية الأولمبية الليبية وبالتعاون مع عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، الدكتورة ناجية شلابي، بحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

ويشارك عبر تطبيق «زووم» الدكتور العراقي يوسف لازم من جامعة بغداد، وسوف تكون كل المحاضرات نظرية وتستهدف الدورة خريجي كليات التربية البدنية وأخصائيي التغذية من العاملين مع الفرق الرياضية والمعدين البدنيين.

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