استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:33 مساء
ضيوف الاستديو التحليلي. (خاص - بوابة الوسط)

تُستكمل اليوم الثلاثاء، باقي مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم لموسم 2021/2022، وتبدأ المواجهات عن المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة بلقاء «الأخضر» مع «التعاون» على ملعب «البيضا» والمراقب فتحي البرغثي، وهي مباراة منقولة على قناة الوسط «WTV»، وفي تمام الساعة السادسة يُجرى لقاء «النصر» و«التحدي» على ملعب «شهداء بنينا» والمراقب إبراهيم فركاش، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتُقام مباراة واحدة اليوم الثلاثاء في المجموعة الثانية وتجمع بين «الخمس» و«الأولمبي» على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف، والمراقب أحمد عاشور، ويشهد غدًا الأربعاء لقاءً واحدًا عن المجموعة الأولى، بين «دارنس» و«خليج سرت» على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة والمراقب محمد الزلاوي، بينما يُقام عن المجموعة الثانية لقاءان «السويحلي» و«المحلة» على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب محمد بشير، بينما يلتقي «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» على ملعب «الهاشمي البهلول» في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب علي العقربي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

في الوقت نفسه، قرَّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل ديربي المجموعة الثانية، بين الاتحاد والأهلي طرابلس، بسبب مشاركتهما الأفريقية في بطولة «الكونفدرالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة