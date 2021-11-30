استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»

ضيوف الاستديو التحليلي. (خاص - بوابة الوسط)

تُستكمل اليوم الثلاثاء، باقي مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم لموسم 2021/2022، وتبدأ المواجهات عن المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة بلقاء «الأخضر» مع «التعاون» على ملعب «البيضا» والمراقب فتحي البرغثي، وهي مباراة منقولة على قناة الوسط «WTV»، وفي تمام الساعة السادسة يُجرى لقاء «النصر» و«التحدي» على ملعب «شهداء بنينا» والمراقب إبراهيم فركاش، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتُقام مباراة واحدة اليوم الثلاثاء في المجموعة الثانية وتجمع بين «الخمس» و«الأولمبي» على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف، والمراقب أحمد عاشور، ويشهد غدًا الأربعاء لقاءً واحدًا عن المجموعة الأولى، بين «دارنس» و«خليج سرت» على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة والمراقب محمد الزلاوي، بينما يُقام عن المجموعة الثانية لقاءان «السويحلي» و«المحلة» على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب محمد بشير، بينما يلتقي «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» على ملعب «الهاشمي البهلول» في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب علي العقربي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

في الوقت نفسه، قرَّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل ديربي المجموعة الثانية، بين الاتحاد والأهلي طرابلس، بسبب مشاركتهما الأفريقية في بطولة «الكونفدرالية».