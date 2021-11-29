الأهلي بنغازي يحقق فوزه الثاني في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 10:16 مساء
فريق الأهلي بنغازي. (الإنترنت)

جرت اليوم ثلاثة مباريات في المجموعتين الأولى والثانية من منافسات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:
في ملعب شهداء بنينا حقق فريق الأهلي بنغازي فوزه الثاني في الدوري على حساب فريق شباب الجبل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف الأهلي جمعة أبو رقيقة وأكرم الزوي، وحسين طقطق، بينما سجل هدف شباب الجبل الوحيد والذي جاء من ركلة جزاء محمد العوامي.

بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي بنغازي 6 نقاط، وشباب الجبل بدون نقاط من مباراتين.

وفي المباراة الثانية عاد فريق الهلال بفوز ثمين من ملعب شيخ الشهداء بعد فوزه على فريق الصداقة بنتيجة هدف دون مقابل، سجل هدف الهلال اللاعب  سجل علي الشريف.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل بينما بقي فريق الصداقة برصيده السابق 3 نقاط.

وفي ملعب علي الزقوزي حقق فريق المدينة فوزه الأول بعد خسارته أمام الخمس في الأسبوع الأول حيث فاز على فريق الشط بنتيجة هدف دون مقابل، هدف المدينة جاء من علامة الجزاء وسجله المحترف البرازيلي ماتيوس.

بهذه النتيجة حقق المدينة أول فوز له ورصيده من النقاط 3 نقاط، بينما بقي فريق الشط بدون نقاط من مباراتين الأولى كانت أمام الأهلي طرابلس، وخسرها.

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