الغرياني يترأس لجنة تنظيم بطولة محمد مخلوف للقوة البدنية

الاتحاد الليبي للقوة البدنية. (الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، قرارا بشأن تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية.

واسندت رئاستها لأمين عام الاتحاد عبدالله الغرياني، ونائبه عضو الاتحاد سليم عمر الفارسي، وعضوية محمد سليمان البابور، وإبراهيم مادي أبوبكر، وخالد عبدالسميع مخلوف، وعلاء عوض الورشفاني، وحلمي ميلود نصرات، وصالح علي الماجري، وأمين علي عكريش.

وأعطت للجنة صلاحيات الإشراف والمتابعة وأيضا الاتفاق مع رعاة البطولة، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.

يشار إلى أن البطولة ستقام أيام الأربعاء والخميس والجمعة 29 ، 30 31 ديسمبر المقبل.