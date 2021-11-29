المغربي لـ«بوابة الوسط»: أسباب طارئة وراء نقل مباراة الصداقة والهلال من شحات إلى البيضاء

مباراة الهلال والتعاون في الأسبوع الأول. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم لموسم 2021/2022، وتبدأ المواجهات عن المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة بلقاء «الصداقة» و«الهلال» على ملعب البيضاء والمراقب محمد حيدر، على أن تقام مباراة «الأهلي بنغازي» و«شباب الجبل» على ملعب «شهداء بنينا» في تمام الساعة السادسة والمراقب إدريس حدوث، والمباراة الأخيرة منقولة على قناة الوسط «WTV».

وفي المجموعة الثانية، يُقام لقاء «الشط» و«المدينة» على ملعب «علي الزقوزي» في تمام الساعة الرابعة والمراقب أحمد أبوشعالة، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتُستكمَل مباريات المجموعة الأولى، غدًا الثلاثاء، ويُقام لقاء «الأخضر» مع «التعاون» على ملعب «شيخ الشهداء» في تمام الساعة الثالثة والمراقب فتحي البرغثي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV». وفي تمام الساعة السادسة يُجرى لقاء «النصر» و«التحدي» على ملعب «شهداء بنينا» والمراقب إبراهيم فركاش، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتُقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء في المجموعة الثانية وتجمع بين «الخمس» و«الأولمبي» على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف، والمراقب أحمد عاشور.

ويشهد يوم الأربعاء لقاءً واحدًا عن المجموعة الأولى، بين «دارنس» و«خليج سرت» على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة والمراقب محمد الزلاوي، بينما يُقام عن المجموعة الثانية لقاءان «السويحلي» و«المحلة» على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب محمد بشير، بينما يلتقي «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» على ملعب «الهاشمي البهلول» في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب علي العقربي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

في الوقت نفسه، قرَّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل ديربي المجموعة الثانية، بين الاتحاد والأهلي طرابلس، بسبب مشاركتهما الأفريقية في بطولة «الكونفدرالية».

وفى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، عن أسباب نقل مباراة الصداقة والهلال إلى ملعب البيضاء بدلًا من ملعب شحات، قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالمولى المغربي: «المادة 44 من لائحة المسابقات تشير إلى عدم تأجيل أي مباراة أو تغيير مكانها بعد صدور الجدول المعتمد من الجهة المختصة إلا لظروف قاهرة طارئة، والنقل جاء بناءً على طلب نادي الصداقة المستضيف، والذي أشار إلى دخول ملعبه الرئيس في الصيانة التي تتضمن تغيير أرضية الملعب».