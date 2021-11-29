الزنكولي يدعو مجلس إدارة الأولمبية الليبية للاجتماع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:57 مساء
خالد الزنكولي. (أرشيفية - إنترنت)

وجّه الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، خالد الزنكولي، الدعوة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية للاجتماع بقاعة اجتماعات اللجنة بشارع عمر المختار بطرابلس، وبحسب رسالة الدعوة، تضمن جدول الأعمال اعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض تقارير مكاتب الاستثمار والمشروعات والقانونية، وتضمنت البنود أيضًا التأكيد على ما جرى إقراره بشأن اعتماد مقترح الدعم المطلوب من الدولة على الموازنة المقترحه للعام 2022.

أيضًا شملت الدعوة عرض الإيرادات المقترحة من إيرادات استثمارات اللجنة الأولمبية وتوزيعها على الموازنة المقترحة للعام 2022، وعرض مسودة النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية الدولية، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.

وتناولت الدعوة عرض مذكرة عضو مجلس الإدارة محمد أبوسيف الدعيكي وما تتضمنه من بنود، وسيُحدَّد في الاجتماع مكان وموعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.

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