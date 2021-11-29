استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الصداقة × الهلال».. و«الأهلي بنغازي × شباب الجبل»

ضيوف الاستديو التحليلي. (خاص - بوابة الوسط)

يُقام استديو تحليلي لمباراتين في الدوري الليبي الممتاز تنقلهما قناة الوسط «WTV»، اليوم الإثنين، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريقا الصداقة والهلال عند الثالثة، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي بنغازي وشباب الجبل عند الساعة السادسة مساءً.

وتنطلق مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم لموسم 2021/2022، وتبدأ المواجهات عن المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة بلقاء «الصداقة» و«الهلال» على ملعب شحات والمراقب محمد حيدر، على أن تقام مباراة «الأهلي بنغازي» و«شباب الجبل» على ملعب «شهداء بنينا» في تمام الساعة السادسة والمراقب إدريس حدوث، والمباراة الأخيرة منقولة على قناة الوسط «WTV».

وفي المجموعة الثانية، يقام لقاء «الشط» و«المدينة» على ملعب «علي الزقوزي» في تمام الساعة الرابعة والمراقب أحمد أبوشعالة، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتستكمل مباريات المجموعة الأولى، غدًا الثلاثاء، ويقام لقاء «الأخضر» مع «التعاون» على ملعب «شيخ الشهداء» في تمام الساعة الثالثة والمراقب فتحي البرغثي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV». وفي تمام الساعة السادسة يُجرى لقاء «النصر» و«التحدي» على ملعب «شهداء بنينا» والمراقب إبراهيم فركاش، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

وتقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء في المجموعة الثانية وتجمع بين «الخمس» و«الأولمبي» على ملعب الخمس في تمام الساعة الثالثة والنصف، والمراقب أحمد عاشور.

ويشهد يوم الأربعاء لقاءً واحدًا عن المجموعة الأولى، بين «دارنس» و«خليج سرت» على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة والمراقب محمد الزلاوي، بينما يقام عن المجموعة الثانية لقاءان «السويحلي» و«المحلة» على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب محمد بشير، بينما يلتقي «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» على ملعب «الهاشمي البهلول» في تمام الساعة الثالثة والنصف والمراقب علي العقربي، وهي مباراة أخرى منقولة على قناة الوسط «WTV».

في الوقت نفسه، قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل ديربي المجموعة الثانية، بين الاتحاد والأهلي طرابلس، بسبب مشاركتهما الأفريقية في بطولة «الكونفدرالية».