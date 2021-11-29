54 بطاقة وإيقافات وغرامة مالية 1300 دينار بعد الأسبوع الأول في الدوري الليبي

مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (2) بشأن اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز، واعتمد في مادته الأولى نتائج مباريات المجموعتين وفق التالي:

الهلال × التعاون 2/2

الأهلي بنغازي × الخليج 0/3

دارنس × النصر 0/0

الصداقة × شباب الجبل 0/1

الأولمبي × المحلة 1/3

الأهلي طرابلس × الشط 0/1

الخمس × المدينة 0/2

الاتحاد × أبوسليم 0/2

السويحلي × الاتحاد المصراتي 0/0

الأخضر × التحدي 1/5

وبحسب المادة الثانية جرى اعتماد 54 بطاقة إنذار في الأسبوع الأول، 23 للمجموعة الأولى، و31 للمجموعة الثانية.

عقوبات اللاعبين

يعاقب لاعب أبوسليم، سند مصطفي عبدالحفيظ، بالإيقاف عن اللعب لمباراة واحدة، كما يعاقب مرافق نادي الاتحاد المصراتي محمد الطاهر بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 دينار.