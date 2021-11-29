54 بطاقة وإيقافات وغرامة مالية 1300 دينار بعد الأسبوع الأول في الدوري الليبي

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (2) بشأن اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز، واعتمد في مادته الأولى نتائج مباريات المجموعتين وفق التالي:
الهلال × التعاون 2/2
الأهلي بنغازي × الخليج 0/3
دارنس × النصر 0/0
الصداقة × شباب الجبل 0/1
الأولمبي × المحلة 1/3
الأهلي طرابلس × الشط 0/1
الخمس × المدينة 0/2
الاتحاد × أبوسليم 0/2
السويحلي × الاتحاد المصراتي 0/0
الأخضر × التحدي 1/5
وبحسب المادة الثانية جرى اعتماد 54 بطاقة إنذار في الأسبوع الأول، 23 للمجموعة الأولى، و31 للمجموعة الثانية.
عقوبات اللاعبين
يعاقب لاعب أبوسليم، سند مصطفي عبدالحفيظ، بالإيقاف عن اللعب لمباراة واحدة، كما يعاقب مرافق نادي الاتحاد المصراتي محمد الطاهر بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 دينار.
عقوبات الأندية
يعاقب فريق السويحلي بغرامة مالية قدرها 1000 ألف دينار، ويقبل الاحتجاج المقدم من نادي أبوسليم شكلًا وفي الموضوع برفضه، لعدم صحة ما تضمنه الاحتجاج، ولأن تسجيل اللاعب صحيحًا وفقا لنص المادة 20.