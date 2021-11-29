فوز العر وتعادل العربي في «عربية الشطرنج» بدبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:53 صباحا
منافسات الشطرنج. (فيسبوك)

أُجريت أمس الأحد، بنادي دبي للشطرنج مباريات الجولة الرابعة لبطولة «العرب للشطرنج»، وفي منافسات السيدات واصلت المصرية آية معتز تصنيف 2037 عروضها القوية وحققت فوزها الرابع على التوالي وجاء على حساب الأردنية بشرا الشايبي تصنيف 2033.

وفازت الإماراتية روضة عيسي تصنيف 1666 على الجزائرية لينا نصر، وفقدت الليبية سالمة عبدالسلام بدون تصنيف مباراتها أمام السورية منار حسين.

الترتيب بعد الجولة الرابعة
الصدارة للمصرية آية معتز بالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، وتلاحقها الإماراتية روضه عيسي برصيد 3.5 نقطة ومن خلفهما ست لاعبات برصيد ثلاث نقاط لكل منهن، وهن أمينة مزيود من الجزائر، ولينا نصر من الجزائر، ووفاء شروق من مصر، وصابرين محمد من الجزائر، وبشرا الشابي من الأردن، وسالي عباس من العراق، وتأتي الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 27 من 32 لاعبة.

مباريات الجولة الخامسة
وفي أهم مباريات الجولة الخامسة سيدات تلتقي المصرية آية معتز (4 نقاط) مع ملاحقتها الإماراتية روضة عيسي (3.5 نقطة) والجزائرية أمينة مزيود تلتقي زميلتها الجزائرية لينا نصر ووفاء شروق من مصر تتبارى مع الجزائرية صابرين حسين.
وفى بطولة الرجال حقق الليبي علي العر فوزه الأول، وجاء على حساب الصومالي عبدالله فرح، وتعادل أبوبكر العربي مع اليمني صالح الغرابي، وفي مباراة الصدارة فاز أمير مهيب 2357 على المغربي محمد تيسير 2376، وتعادل الجزائري بلال بلحسين مع التونسي أمير الزغبي.

الترتيب بعد الجولة الرابعة
الصدارة للمصري أمير مهيب بأربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه المغربي إلياس عبود برصيد 3.5 نقطة، ومن خلفهما يتساوى خمسة لاعبين برصيد ثلاث نقاط لكل منهم، وهم تيسير محمد من المغرب، وسامي قادر من الأردن، وأمير الزغبي من تونس، وحسين عزيز من قطر، وبلال بلحسين من الجزائر، ويأتي الليبي أبوبكر العربي في الترتيب 10 برصيد 2.5 نقطة، وزميله علي العر في الترتيب 27 من 33 لاعبًا برصيد 1.5 نقطة.

أهم مباريات الجولة الخامسة
وتقام اليوم الإثنين، أهم مباريات الجولة الخامسة بلقاء المتصدرين المصري مهيب أمير تصنيف 2357 مع المغربي إلياس مسيلك تصنيف 2399، والقطري حسن عزيز 2358 يتبارى مع المغربي محمد تيسير 2376، وسامي قادر من الأردن 2358 يواجه التونسي أمير الزغبي 2399، والليبي أبوبكر العربي 2302 سيلتقي بشير من سوريا تصنيف 2334، وعلي العر تصنيف 2103 يلتقي اللبناني فيصل خيرالله تصنيف 2247.

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