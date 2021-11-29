عز العرب رئيسا لنادي حي دمشق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:47 صباحا
انتخابات نادي حي دمشق. (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي حي دمشق، أمس الأحد، اجتماعها الانتخابي بقاعة فندق الركسوس بطرابلس، لانتخاب أمانة الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي. وأسفرت النتائج عن انتخاب مفتاح رحيل زايد رئيسًا لأمانة الجمعية العمومية وعضوية وسام عبدالرحمن المصراتي ونزار نوري الدروقي.

وفي مجلس الإدارة انتُخب عز العرب محمد سعيد رئيسًا لمجلس إدارة النادي، ونائبه إسماعيل محمود طليبة، وأمين الصندوق معاذ محمد أبوحمرة، والعضو القانوني صلاح الدين عبدالله محمد، وعضوية أحمد الفيتوري الترهوني.

أشرفت على العملية الانتخابية لجنة برئاسة مفتاح انوير، وعضوية فرج امليك وأنور الدعيكي وأنور الطوباشي وعبدالحكيم عمران.

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