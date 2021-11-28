فوزان و3 هزائم لليبيا في «شطرنج العرب»

منافسات الشطرنج في دبي. (فيسبوك)

تتواصل في دبي بطولة العرب للشطرنج الكلاسيكي، حيث أُقيمت الجولتان الثانية والثالثة، أمس السبت، وحقق لاعبو ليبيا فوزين عن طريق أبوبكر العربي على حساب المصري محمد عزت تصنيف 2418، بينما فازت سالمة عبدالسلام دون تصنيف على السعودية إليزابيث تصنيف 1481.

وتعادل علي العر مع أبوبكر من السعودية، وفي الجولة الثالثة فقد لاعبو ليبيا مبارياتهم، حيث فقدت سالمة مباراتها أمام الإماراتية عائشة سرحان تصنيف 1610، والعربي خسر أمام المغربي تيسير، وعلي العر أمام السوري مالك حسن.

الترتيب بعد الجولة الثالثة

كانت الصدارة للمغربي تيسير تصنيف 2376، والمصري مهيب أمير بالعلامة الكاملة 3 نقاط من ثلاث جولات، ويلاحقهما التونسي أمير الزغبي تصنيف 2399، والجزائري بلال بلحسين تصنيف 2528، وكلاهما بـ2.5 نقطة، ويأتي الليبيان أبوبكر العربي ثامنًا برصيد نقطتين، وعلي العر في الترتيب 30 من 32 لاعبًا برصيد نصف نقطة.

وفي بطولة البنات تتواجد ثلاث لاعبات في الصدارة بالعلامة الكاملة ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، وهن الجزائرية لينا نصر والمصرية آية معتز والأردنية بشرا الشايبي، وتأتي الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 26 برصيد نقطة واحدة.

أهم مباريات الجولة الرابعة

وفي أهم مباريات الجولة الرابعة، يقام اليوم الأحد، لقاء الصدارة بين المغربي محمد تيسير 2376 والمصري مهيب أمير 2357، وأيضًا باقي التونسي أمير الزغبي مع الجزائري بلال بلحسين، والليبي أبوبكر العربي سيلتقي صالح الغريبي من اليمن تصنيف 2127، وعلي العر سيتبارى مع الصومالي عبدالهادي فرحات تصنيف 1972.

وفي بطولة البنات، الأردنية بشرا الشايبي تصنيف 2033 تتبارى مع المصرية آيه معتز تصنيف 2037، والجزائرية لينا نصر تصنيف 1951ستواجه الإماراتية روضة عيسى تصنيف 1666، والليبية سالمة عبدالسلام ستتبارى مع السورية منال خليل تصنيف 1822.