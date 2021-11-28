«عمومية السلة» تعدل في بنود انتقالات اللاعبين

الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة السلة اجتماعها بمدينة طرابلس، وناقشت فيه جملة من المواضيع، وتم الاتفاق على تعديل بنود الانتقالات الداخلية والانتقال للاحتراف الجزئي.

يأتي هذا بحيث يحق لأي لاعب فوق 21 عامًا الانتقال لأي نادٍ يقدم له عرضًا أكبر من عرض ناديه الأصلي الذي تدرَّج به في الفئات السنية لأربعة أعوام متتالية بشرط حصول ناديه الأصلي على نسبة من عقده تتراوح بين 20%‎ و85%‎ حسب عمر اللاعب، بحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك».

كما تم الاتفاق على تحديد ملاعب الأندية للعب الدوري عليها، بعد اعتمادها ما عدا المباريات الحساسة والفاصلة، وبخصوص انطلاق الدوري ومباراة كأس السوبر، تم إحالة الأمر إلى المكتب التنفيذي، كما اتُّفق أيضًا على تعديل عمر اللاعب الحر من 30 عامًا إلى 28 عامًا ما لم يكن مرتبطًا بعقد مع ناديه الأصلي.