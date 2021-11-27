الاتحاد الليبي يترقب موقف «كاف» من غياب بطل نيجيريا بعد رفضه المباراة الفاصلة في المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:02 مساء
الاتحاد جاهز للكونفدرالية. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

يواصل فريق الاتحاد استعداداته بتونس وذلك لملاقاة فريق أنيمبا النيجيري والذي من المقرر أن يدور غدًا الأحد الساعة الثامنة مساء بملعب مصطفى جنات بالمنستير في ذهاب الدور 32 المكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.

ولم تصل بعثة فريق أنيمبا النيجيري إلى تونس بسبب البروتوكول الصحي في تونس الذي يمنع من وصول فريق أنيمبا النيجيري في الموعد المحدد لملاقاة الاتحاد وإدارة الفريق النيجيري تؤكد حصولها على التأشيرة الليبية منذ فترة وتفاجأت بإقامة المباراة في تونس.

وتتواجد حاليًا بعثة الفريق في المغرب في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الوقائية وقد اقترح الكاف عن طريق لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي أن تقام مباراة الذهاب والإياب في المغرب أو تقام مباراة فاصلة في المغرب في ديسمبر المقبل لكن نادي الاتحاد رفض هذا المقترح ومتمسك بموعد مباراة الذهاب والإياب، وأن النادي متمسك بتطبيق اللوائح وأن الفريق النيجيري قد وقع بخطأ إداري عند إهماله البروتوكول الصحي المعمول به في دولة تونس كما طالبت إدارة نادي الاتحاد الاتحاد العام الليبي لكرة القدم إلى ممارسة مهامه في الدفاع عن الحقوق المشروعة للأندية في مشاركتها الافريقية.

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