الفارس عبدالوهاب خليفة مليطان في حديث إلى «بوابة الوسط»: نطلب دعم الدولة لهذه الرياضة

خليفة مع محرر الوسط. (خاص - بوابة الوسط)

الفارس عبدالوهاب خليفة مليطان مدرب وفارس في نادي العاصمة للفروسية، قفز الحواجز من أسرة رياضية في رياضة الفروسية وهو ابن الفارس الدولي خليفة مليطان الذي حقَّق العديد من الجوائز المحلية والدولية وهو من الزمن الجميل لرياضة فروسية قفز الحواجز.

«بوابة الوسط» التقت بالفارس والمدرب عبدالوهاب خليفة مليطان الذي أكد على العديد من النقاط المهمة، أبرزها الحصول على العديد من التراتيب وآخرها بطولة مصراتة؛ حيث تحصَّل على عدة مراكز بين الأول والثاني والثالث ولديه مشاركات دولية ومحلية ومشاركات في دولة تونس عدة مرات وتحصل سنة 2015 على قلادة ذهبية وسنوات 16 و17و18 على نجمة ونجمتين، قائلًا: «نحرز في المراكز الأولى والثانية والثالثة مع مشاركات محلية كثيرة في مصراتة وأبوسليم وطريق المطار ومسلاتة وبنغازي جميع البطولات المحلية».

وعن أسرته الرياضية قال «الوالد خليفة مليطان غني عن التعريف فارس زمن الذهبي الليبي واكتسبت الخبرة من والدي منذ أن كنت صغيرًا أنا وأشقائي، أنا من مواليد سنة1991 تعلمت الفروسية منذ السنة الخامسة أو السادسة وأشقائي عبدالعظيم وعبدالفتاح وعبدالرؤوف وعبدالرحيم وعبدالرحمن كلهم فرسان وماشيين على نمط الوالد».

وعن سؤاله ماذا ينقص الفارس الليبي، قال «تنقصه الإمكانات ودعم الدولة لهذه الرياضة فرياضة الفروسية هي رياضة ملوك رياضة مكلفة جدًا وتحتاج إلى خيول متمرسة من الدول الأوروبية وهي غالية الثمن وستكون مشاركتنا في البطولات الدولية بطولة مشرفة، بالإضافة إلى تجهيزات الخيول وأتمنى من الدولة الليبية والجهات المختصة دعمنا حتى ولو بالحاجات البسيطة في الوقت الحالي ونتمنى من اتحاد الفروسية السعي لإقامة بطولات دولية في بلادنا ومحلية لأننا نحتاج للاحتكاك حتى نقضي على حاجز الخوف من خلال الاحتكاك محليًا وخارجيًا».

وعن المدربين المحليين هل هم أكفاء قال: «المدربون المحليون يحتاجون إلى دورات مكثفة لأن هذه الرياضة كل يوم تتطور ومن فترة الأحداث لم نشارك في أي دورة متقدمة وبصفتي مدرب وفارس نحتاج إلى الدورات المتقدمة أو جلب مدربين لنا أكفاء حتى نخلق جيلًا جديدًا متمكنًا يشرفوا ليبيا في المحافل الدولية».