السبعي رئيسا للاتحاد المغاربي للفروسية

السبعي رئيسا للاتحاد المغاربي للفروسية. (فيسبوك)

عقد رئيس الاتحاد العام الليبي للفروسية فريد السبعي اجتماعًا مع نظيره في تونس وانضم للاجتماع عبر الدائرة المغلقة رئيس الاتحاد الجزائري للفروسية، وقد اتفق رؤساء الاتحاد المغاربي على عدة نقاط من بينها تفعيل الاتحاد المغاربي للفروسية؛ حيث تم اختيار رئيس الاتحاد الليبي للفروسية فريد السبعي رئيسًا للاتحاد واختيار ليبيا المقر الرسمي للاتحاد.

والعمل على إقامة المباريات المغاربية مباراة دولية بنظام فئة نجمة واحدة حسب تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية لإتاحة الفرصة بشكل أكبر للفرسان التابعين للاتحادات الأعضاء في التصنيف الدولي وتبادل الخبرات المشتركة بين الاتحادات الأعضاء والسعي المشترك لتأهيل الكوادر الفنية لحمل الشارة الدولية في جميع التخصصات التحكمية وتصميم السدود والدكاترة البيطرين وإدارة المباريات وإدارة الاسطبلات في رياضتي قفز الحواجز والقدرة والتحمل.

وتحديد موعد انطلاق المباريات الدولية في البطولة الأولى نجمة واحدة في الأيام من 4 الى 6 من شهر مارس 2022 في ليبيا ويتبعها نهاية نفس الشهر مبارتان في تونس لتحضير الفرسان للمشاركة بشكل مشرف في بطولة ألعاب البحر المتوسط الصيف القادم في الجزائر.

والعمل على إقامة معسكر مشترك بين فرسان الممثلين للاتحادات الأعضاء قبل انطلاق ألعاب البحر المتوسط وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات الرسمية المسؤولة عن الصحة البيطرية لتسهيل التنقل بين الدول الأعضاء باعتبارها فضاء مشتركًا واحدًا وفي ختام الاجتماع تعهد الحاضرون ببذل كل الجهد للرقي برياضة الفروسية في الدول المشاركة في الاتحاد.