بالصور: رئيسا «فيفا» و«كاف» يلعبان الكرة في القاهرة قبل حزمة القرارات المصيرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 نوفمبر 2021, 03:01 مساء
جيانى إنفانتينو يلعب الكرة. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اجتماعًا بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جيانى إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث ظهرا وهما يلعبان كرة القدم مع نجوم كرة القدم المصريين.

اتُخذت فيه جملة من القرارات من بينها مقترح تنظيم دوري السوبر الأفريقي للأندية وبالإجماع ولكنها لم تعط مزيدًا من التفاصيل بشأنه.

كما أيدت عمومية الكاف مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين بدلًا من كل أربع سنوات، وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصًا في أوروبا.

ويأتي هذا التصويت قبل أقل من شهر على القمة التي ستُعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش الموضوع ذاته ولكن دون تصويت.

ومنح الجزائر تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب، كما منحت المغرب حق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، أما مباريات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم فستُلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب باستعمال تقنية الفار مع إبقاء شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

جيانى إنفانتينو مع نجوم الكرة المصرية. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
باتريس موتسيبي في الملعب بالقاهرة. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
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