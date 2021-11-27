السويحلي يفوز على البشائر في غياب الأفريقي أمام الاتحاد المصراتي بدوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 نوفمبر 2021, 02:57 مساء
منافسات في الطائرة الليبية. (فيسبوك)

حقَّق أمس الجمعة السويحلي فوزه الثاني في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية وجاء على حساب البشائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 17، 25 /11، 25 /16).

وفي المباراة الأولى حضر الاتحاد المصراتي وتغيَّب الأفريقي زليتن، لتحسب المباراة لصالح الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر.

الترتيب بعد الجولة الثانية
الصدارة للسويحلي بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مبارتين وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي بـ3 نقاط والبشائر 2 نقطتين والأفريقي زليتن نقطة واحدة.

ونبقى مع الكرة الطائرة، حيث تقام ثلاث مباريات بقاعة 17 فبراير في مسابقة طرابلس تحت 21 عامًا المباراة، الأولى ستجمع الهدف مع المدينة القره بوللي ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد مع الترسانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
ريال مدريد يهدف لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية
رياضة عالمية
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
«ناتو» يحذر روسيا من «دفع الثمن» حال هاجمت أوكرانيا
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
أوروبا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في بلجيكا
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد