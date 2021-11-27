السويحلي يفوز على البشائر في غياب الأفريقي أمام الاتحاد المصراتي بدوري الطائرة

منافسات في الطائرة الليبية. (فيسبوك)

حقَّق أمس الجمعة السويحلي فوزه الثاني في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية وجاء على حساب البشائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 17، 25 /11، 25 /16).

وفي المباراة الأولى حضر الاتحاد المصراتي وتغيَّب الأفريقي زليتن، لتحسب المباراة لصالح الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر.

الترتيب بعد الجولة الثانية

الصدارة للسويحلي بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مبارتين وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي بـ3 نقاط والبشائر 2 نقطتين والأفريقي زليتن نقطة واحدة.

ونبقى مع الكرة الطائرة، حيث تقام ثلاث مباريات بقاعة 17 فبراير في مسابقة طرابلس تحت 21 عامًا المباراة، الأولى ستجمع الهدف مع المدينة القره بوللي ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد مع الترسانة.