فوز وخسارتان لليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 نوفمبر 2021, 02:53 مساء
أبوبكر العربي. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت، أمس الجمعة، بنادي دبي للشطرنج، بطولة العرب للشطرنج الكلاسيكي رجالًا وسيدات، بمشاركة 66 لاعبًا ولاعبة، وفي الجولة الأولى حقَّق الليبي أبوبكر العربي تصنيف 2302 على بهاء حسين من فلسطين تصنيف 2042.

وفقد الليبي علي العر مباراته أمام القطري حسن عزيز تصنيف 2357، وفي مسابقة السيدات فقدت الليبية سالمة عبدالسلام دون تصنيف مباراتها أمام الأردنية هبة الأعتر تصنيف 1868.

أهم مباريات الجولة الثانية
واليوم السبت، تجري مباريات الجولة الثانية، اللبناني عمر جاويش تصنيف 2309 يلاقي الجزائري بلال بلحسن تصنيف 2528، وسعيد الإماراتي تصنيف 2409 يلتقي الجزائري علي نصر تصنيف 2269، والتونسي عمر الزعبي تصنيف 2399 يواجه القطري حسين عزيز تصنيف 2352.

والليبي أبوبكر العربي 2302 يتبارى مع المصري محمد عزت تصنيف 2418، والليبي علي العر تصنيف 2105 يلتقي أبوبكر من السعودية تصنيف 2210.

وفي بطولة السيدات تواجه هبة الأعتر تصنيف 1868 المصرية وفاء شاروك تصنيف 2173، والجزائرية أمينة مزيود تصنيف 2077 تتبارى مع الإماراتية روضه تصنيف 1666، والمصرية آية معتز تصنيف 2037 تلتقي فاطمة الزهراء من سورية تصنيف 1872، والليبية سالمة عبدالسلام دون تصنيف تلتقي السعودية إليزابيث تصنيف 1481.

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