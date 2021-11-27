وسعاية أبديري والسويحلي والشرطة أبطال الأثقال الليبية (صور)

أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)

اختُتمت أمس الجمعة بقاعة 17 فبراير بطرابلس بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار للعام 2021 بمشاركة 148 رباعًا مثلوا 12 ناديًا من مختلف المناطق الليبية، وجاءت النتائج النهائية للفرق على النحو الآتي:

براعم وسعاية أبديري أبطال البراعم

تُوِّج بكأس بطولة البراعم نادي وسعاية أبديري برصيد 199 نقطة، ونال نادي السويحلي الميدالية الفضية برصيد 173 نقطة، وتُوِّج الشرطة بالميدالية البرونزية برصيد 158نقطة.

فوز السويحلي بمنافسات فئة الشباب

تُوِّج شباب نادي السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 239 نقطة، ونال وسعاية أبديري بالميدالية الفضية برصيد 232 نقطة، ونادي الظهرة الميدالية البرونزية 226 نقطة.

تتويج ثانٍ للسويحلي في رفع الأثقال

تُوِّج ناشئو السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 232 نقطة، ونال الشرطة الميدالية الفضية برصيد 220 نقطة، وتُوِّج وسعاية أبديري بالميدالية البرونزية برصيد 149نقطة.

كبار الشرطة أبطال الأثقال الليبية

تُوِّج نادي الشرطة بمنافسات فئة الكبار حيث أحرز كأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 253 نقطة ونال السويحلي الميدالية الفضية برصيد 238 نقطة، ووسعاية أبديري بالميدالية البرونزية برصيد 235 نقطة.

كؤوس لأفضل الرباعين

منحت كؤوس لأفضل الرباعين، فتوِّج بكأس أفضل رياضي في البراعم رباع السويحلي عبدالسلام عادل الجهاني، وفي فئة الشباب رباع أبوسليم محمد سمير غلام، وفي الناشئين رباع أبوسليم صالح محرز، وفي فئة الكبار رباع السويحلي أحمد مصطفى أبوزريبة.

حكام البطولة

شارك في إدارة تحكيم البطولة الحكام الصديق المصراتي وسالم الشريف وحمادي الزرقاني والبوعيشي الشيخ ومحمد الواعر وأسامة قناو وعصام قرماش ويحيى أمين ويونس المستيري وعلي أبورويص ونجوى ناجي وأبوبكر الدوكالي ويونس الحمادي والمبروك الرحيبي وميلاد عقيلة وجمعة الطحاوي وعلي الطحاوي وصلاح يسري ووائل الجدايمي وخالد ساسي ورضوان الشلي وعبدالكريم الطاهر وعادل عبدالصادق.

حفل ختام متميز

حفل الختام تميَّز بحضور عدد من الشخصيات الرياضية من بينها رئيس الأولمبية الليبية السابق محمد العماري ورئيس الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق ونائبه الثاني علي صابر ورؤساء اتحادات السباحة والكاراتيه والمبارزة والكرة الحديدية والترايثلون ورؤساء أندية الشرطة ووسعاية أبديرى ورئيس الاتحاد الفرعي ببنغازي.

47 رقم ليبي جديد

وفي لمسة وفاء من الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، قدم دروعًا لعدد من أسر المدربين الذين رحلوا والذين كانت لهم بصمة على تطور لعبة رفع الأثقال والرقي بمستواها الفني، أبرزهم: رمضان الحداد وأبوطلحة رزق وعمر الصغير وحسين مخزوم ونجم الدين سلطان والحكام محمود الهمالي وعبدالله كعوان.

وفى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال الأمين عام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين «البطولة كانت ناجحة من الناحيتين الفنية والتنظيمية وتميّزت بالمشاركة الفعالة لـ148 رباعًا مثلوا 12 ناديًا من مختلف المدن الليبية وظهر عدد من الرباعين بمستوى جيد وتمكّن 13 رباعًا من تحطيم وتعزيز 47 رقم قياسي ليبي جديد، وهم مصعب عبدالكريم الشيباني من نجوم قرقارش وعبدالمالك أبوبكر الدوكالي من وسعاية أبديري، ومقدام صلاح عامر من نادي الشرطة، ومحمد سمير غلام من أبوسليم، وعبدالمالك علي أبوحامد من وسعاية أبديري».

وأضاف سوف الجين قائلًا «ضمت القائمة أيضًا عبدالسلام عادل الجهاني من السويحلي، ومعتز خليل شنينة من السويحلي، ومعاذ عياد المزوغي من أبوسليم، وعمر محمد العجيمي من نادي الشرطة، وأحمد مصطفى أبوزريبة من السويحلي، ونصر الدين عادل المالكي من السويحلي، وعبدالمنعم جمعة الوداني من الاتحاد العسكري، ويوسف حسام زاوية من الظهرة، ونصر الدين عادل المالكي من السويحلي، ويوسف المحجوب زاوية من الظهرة، ومحمد الشارف عمر من أبوسليم».

وأكمل سوف الجين «اجتاز خمسة حكام بنجاح امتحانات ترقية حكام دوليين التي أُقيمت على هامش البطولة، وهم حكام دوليين من الفئة 2 إلى الفئة 1 يحيى عبدالوهاب أمين ويونس مصطفى المنستيري ونجوى عبدالسميع ناجي وميلاد محمد عقيلة ومن حكم محلى إلى دولي فئة 2 جمعة على الفاندي».

واستطرد سوف الجين «أن أول مرة يتم إدخال برنامج العرض المرئي في منافسات رفع الأثقال في ليبيا وأشرف على البرنامج الدكتور مروان الحراري والمهندس أيمن عكر كما تم إعادة النظر في 7 رفعات، قبلت 4 منها، واعتبرت رفعات صحيحة».

أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)

الزروق وسط أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)

أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)

أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)

أبطال الأثقال الليبية. (فيسبوك)