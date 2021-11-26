وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 08:59 مساء
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، يجتمع بعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية. (الإنترنت)

اجتمع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية؛ لمناقشة العديد من البنود التي من شأنها خدمة الرياضة الليبية.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF»، محمد بيت المال، وتطرق إلى بعض النقاط الإيجابية لصالح رياضة التايكواندو «ITF» ومنها الدعم المالي، الذي كان أهم بنود الاجتماع لما تعانيه كل الاتحادات لإحياء الأنشطة الداخلية والخارجية.

وأكد بيت المال، أن الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» تم الاعتراف به دوليا وسبق وأن تمت إحالة كتاب اتحاده إلى وزارة الرياضة في شهر فبراير الماضي. 

وشدد بيت المال على أن جميع ما يحتاجه الاتحاد من تذليل الصعوبات سيتم عن طريق اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ جمال أبونوارة وكيل الرياضة.

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