انتخاب مصطفى مختار رئيسا لنادي المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 04:16 مساء
جانب من الجمعية العمومية لنادي المحلة بطرابلس. (الإنترنت)

عقدت الجمعية العمومية لنادي المحلة بطرابلس، أمس الخميس، جلستها الانتخابية بصالة النادي؛ لانتخاب أمانة جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن انتخاب هشام محمد سالم رئيسًا لأمانة الجمعية العمومية، وعضوية كلٍ من سعيد محمد مسعود، وفتحي ميلاد حسين.

كما اُنتخب مصطفى مختار بشير رئيسًا لمجلس الإدارة، ونائبه عادل محمد خليفة، وأمين الصندوق أبوعجيلة علي أبوصاع، والعضو القانوني أيمن حسين عكير، وعضوية كلٍ من صالح عمران المعرفي، ومحمد الهادي ميلاد، والفرجاني عمارة اليوسفي.

وأُشرف على الانتخابات لجنة برئاسة فرج امحمد امليك، وعضوية أنور الطوباشي، ومصطفى الحمروني، وأنور الدعيكي.

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