بعثة الاتحاد تصل تونس

بعثة فريق الاتحاد الكروي. (الإنترنت)

وصلت بعثة فريق الاتحاد، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري في ذهاب دور الـ32 المكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى جنات بالمنستير.

واستعد الاتحاد لهذه المباراة من خلال تدريبات مكثفة، إلا أنه سيلعب هذه المباراة منقوصًا من لاعبه محمد زعبية بسبب إجراء تأديبي من مدرب الفريق الإيطالي سانينو حسب عدة مصادر.

وسمحت السلطات التونسية بحضور أكثر من 1500 مشجع لفريق الاتحاد لمباراته أمام إنييمبا النيجيري.

ومن المقرّر أن تُقام مباراة الإياب في النيجر في الخامس من مارس المقبل.