سالم عبدالرحمن يتوج بكأس وذهبية العرب للشطرنج.. والليبي علي العر عاشرا

لاعب الشطرنج الليبي علي العر. (الإنترنت)

جرت بفندق ماريوت بالإمارات أمس الخميس، بطولة العرب للشطرنج الخاطف بمشاركة 51 لاعبًا (28 ذكرًا و23 سيدة)، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

الإماراتي سالم عبدالرحمن بطلاً للخاطف

وتُوِّج بكأس وذهبية العرب للشطرنج الخاطف الإماراتي سالم عبدالرحمن برصيد 8 نقاط، ونال الميدالية الفضية الجزائري بلال بلحسن سبع نقاط، والميدالية البرونزية للمغربي تيسير محمد المغرب.

وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين كالتالي: علي العر عاشرًا برصيد خمس نقاط، وأبوبكر العربي الترتيب 23 برصيد 3.5 نقطة.

الجزائرية صابرين بطلة العرب للشطرنج الخاطف

وتُوِّجت الجزائرية صابرين الأطرش بكأس وذهبية بطولة السيدات برصيد ست نقاط، من سبع جولات، ونالت الفضية، مواطنتها أمينة مزيود برصيد 5.5 نقطة، وتُوِّجت بالميدالية البرونزية المصرية شاهندة وفا برصيد خمس نقاط، وجاءت اللاعبة الليبية سالمة عبدالسلام في الترتيب 18.

واليوم الجمعة ستنطلق بقاعة نادي دبي للشطرنج بطولة العرب للشطرنج الكلاسيكي.