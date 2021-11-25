وزير الرياضة يستقبل أبطال لعبة المواي تاي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 07:03 مساء
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل أبطال لعبة المواي تاي. (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الخميس، بمكتبه بطرابلس الأمين العام للاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ، والرياضات المماثلة حسين الفروج، بحضور لاعبي المنتخب الليبي الذي شارك أخيرًا ببطولة أفريقيا للمواي تاي ورئيس نادي زناتة، إبراهيم درمان، ومدرب المنتخب الوطني علي الهرام.

وقدَّم الوزير خلال حفل الاستقبال التهنئة للمنتخب الوطني المشارك ببطولة أفريقيا للمواي تاي للشباب والناشئين، والتي جرت أخيرًا بمصر حيث تمكّن «فرسان المتوسط» من إحراز تسع قلائد متنوعة بواقع خمس قلائد ذهبية وأربع  قلائد فضية.

وعبّر الوزير عن سعادته واعتزازه بهذه النتائج المتميزة، مشيدًا بأداء لاعبي المنتخب وتميزهم عربيًا خاصة أن تحقيقهم هذه النتائج جاء بفضل إصرار وعزيمة وطموح كل اللاعبين والجهاز الفني والقائمين على هذه الرياضة ورفعهم الراية الوطنية في هذا المحفل العربي.

وطالب الوزير بالمزيد من الجهد من أجل تحقيق المزيد من النتائج والنجاحات، مؤكدًا دعم الوزارة وتحفيزها وتشجيعها كل مواهب الرياضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
نفوق دلفين على شاطئ زوارة
ليبيا
سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل
اقتصاد
ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية