وزير الرياضة يستقبل أبطال لعبة المواي تاي

وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل أبطال لعبة المواي تاي. (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الخميس، بمكتبه بطرابلس الأمين العام للاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ، والرياضات المماثلة حسين الفروج، بحضور لاعبي المنتخب الليبي الذي شارك أخيرًا ببطولة أفريقيا للمواي تاي ورئيس نادي زناتة، إبراهيم درمان، ومدرب المنتخب الوطني علي الهرام.

وقدَّم الوزير خلال حفل الاستقبال التهنئة للمنتخب الوطني المشارك ببطولة أفريقيا للمواي تاي للشباب والناشئين، والتي جرت أخيرًا بمصر حيث تمكّن «فرسان المتوسط» من إحراز تسع قلائد متنوعة بواقع خمس قلائد ذهبية وأربع قلائد فضية.

وعبّر الوزير عن سعادته واعتزازه بهذه النتائج المتميزة، مشيدًا بأداء لاعبي المنتخب وتميزهم عربيًا خاصة أن تحقيقهم هذه النتائج جاء بفضل إصرار وعزيمة وطموح كل اللاعبين والجهاز الفني والقائمين على هذه الرياضة ورفعهم الراية الوطنية في هذا المحفل العربي.

وطالب الوزير بالمزيد من الجهد من أجل تحقيق المزيد من النتائج والنجاحات، مؤكدًا دعم الوزارة وتحفيزها وتشجيعها كل مواهب الرياضة.