66 لاعبا في بطولة العرب للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 25 نوفمبر 2021, 12:58 مساء
لاعب الشطرنج الليبي أبوبكر العربي. (الإنترنت)

تنطلق، اليوم الخميس، بالإمارات بطولة العرب للشطرنج بمشاركة 66 شطرنجيًا (34 رجلًا + 32 سيدة) من دول ليبيا والإمارات ومصر، وتونس ومورشيوس، وسورية ولبنان والأردن والجزائر والعراق واليمن والكويت والبحرين والسعودية وعمان وفلسطين والصومال والسودان وموريتانيا.

والانطلاقة ستكون اليوم الخميس ببطولة الشطرنج الخاطف ومن 7 جولات، والجمعة تنطلق بطولة الكلاسيك من 9 جولات، فيما ستُقام في 3 ديسمبر بطولة الشطرنج الديناميكي.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في هذا المحفل العربي بأربعة لاعبين وهم «أبوبكر العربي وعلي العر وسالمة عبدالسلام وهناء إبراهيم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
نفوق دلفين على شاطئ زوارة
ليبيا
سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل
اقتصاد
ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية