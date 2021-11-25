66 لاعبا في بطولة العرب للشطرنج

لاعب الشطرنج الليبي أبوبكر العربي. (الإنترنت)

تنطلق، اليوم الخميس، بالإمارات بطولة العرب للشطرنج بمشاركة 66 شطرنجيًا (34 رجلًا + 32 سيدة) من دول ليبيا والإمارات ومصر، وتونس ومورشيوس، وسورية ولبنان والأردن والجزائر والعراق واليمن والكويت والبحرين والسعودية وعمان وفلسطين والصومال والسودان وموريتانيا.

والانطلاقة ستكون اليوم الخميس ببطولة الشطرنج الخاطف ومن 7 جولات، والجمعة تنطلق بطولة الكلاسيك من 9 جولات، فيما ستُقام في 3 ديسمبر بطولة الشطرنج الديناميكي.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في هذا المحفل العربي بأربعة لاعبين وهم «أبوبكر العربي وعلي العر وسالمة عبدالسلام وهناء إبراهيم».